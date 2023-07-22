日本政府總務省昨天公布2022年就業結構基本調查，女性就業人口共3035萬4000人，較2017年調查增加121萬5000人，且女性就業率來到53.2%，人數與占比雙創歷史新高紀錄。

日本共同社報導，女性就業人口增加主因之一，研判與完善女性兼顧育兒及工作的環境取得一定進展有關。

另外，以照顧或照護家人為由在過去一年離開職場的人數，男女總計10萬6000人，較2017年調查增加7000人，這種情況在60歲以上的世代特別明顯，可能與受照顧者及照顧者同為高齡族群的「老老照顧」有關。

至於男性就業人口3670萬6000人，較2017年調查略減。由於女性就業人口增加，推升整體就業人口達到創歷史新高的6706萬人。

一邊照顧學齡前兒童一邊工作的人，占比高達85.2%，較上次調查成長5.9個百分點，創2012年開始調查此項目以來的新高。

這次調查是在2022年10月實施。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）