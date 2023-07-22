鐵路班次增加、南迴公路拓寬，台汽國光客運逐漸式微，近日宣布今年底將停駛屏東枋寮往返台東大武路線，民眾認為，前年由台東縣府與公路總局推出的預約制「幸福巴士」不必等車，更便利也更滿足民眾需求。

台東縣南迴鄉鎮民眾習慣至鄰近的屏東枋寮醫院看診，住在尚武村的民眾表示，以往包車到台東市馬偕醫院，來回斥資1500元，搭乘幸福巴士到枋寮醫院看診來回車資只要100元，方便又省錢。

幸福巴士多半是9人座或中巴，且採預約制，而國光客運多是定時、定點，且是大型巴士，有民眾認為因此國光巴士被幸福巴士取代了。由公路總局與台東縣府合作，前年12月26日通車的「幸福巴士」，從台東縣達仁鄉出發，跨域行駛至屏東縣枋寮鄉，採預約制，可節省等待時間。

台東縣政府交觀處表示，針對國光客運年底停駛屏東枋寮到台東大武路線，將會進一步與南迴地區鄉鎮公所討論、了解民眾需求，若有需要會再爭取復駛。原本台汽國光客運就有意全面停駛台東地區路線，但考量南迴民眾就醫需求，經爭取才保留大武路線。