九天民俗技藝團副團長瑪利亞客串演出，「黑白臉」面容造型象徵善惡分明。（風起娛樂提供）

呂雪鳳驚喜客串地獄第三殿「父母殿」殿主。（風起娛樂提供）

「善惡殿」選在年久失修的遊樂園拍攝。（風起娛樂提供）

「父母殿」選在歷史悠久的造船廠遺址拍攝。（風起娛樂提供）

型男主廚吳秉承（中）客串演出陳昊森（左）的師傅，右為李沐。（風起娛樂提供）

身為戲劇界「爸爸專業戶」的洪都拉斯，在靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》中飾演單親遊覽車司機，與國小女兒相依為命，在一次執業中遊覽車翻覆，也讓主角林哲熹的阿嬤王彩樺下落不明。對這次演出他相當有感觸，「非常喜歡林福全這個角色，他是一個很有溫度的遊覽車司機，卻失去了和女兒娃娃繼續相處下去的機會，在我小時候也曾失去過這樣的親情，所以很能感同身受，在角色身上看到好多感動，所以自然而然地噴發了父愛。」

話鋒一轉，他也透露：「因為角色沒有任何的搞笑，所以要壓抑著自己諧星的本質，其實還是有一點難處的！」本週將有一場與女兒道別的感人戲碼，洪都拉斯坦言這是飾演父親角色最撕心裂肺的一次，「開拍前我一個人坐在角落，已經深陷在失去女兒的情境中，拍攝時幾乎快要說不出話來，到現在都還有點不敢看那一幕的播出。」這也是洪都拉斯第一次以鬼妝扮相演出，印象深刻每次上妝都要三至四個小時，「因為我的腰會痛不太能久坐，所以每次化妝時都要貼酸痛藥布，也算是另一種體驗。」

侯彥西飾演洪都拉斯的同事劉益祥，雖然到事件後半段才現身，每次出場卻為案情帶來關鍵轉折，要在短短篇幅中詮釋出角色的複雜心境，侯彥西直言：「演起來確實很不容易，我是從人生經驗中去取材，生活中很常會有謊言，無論是善意、昧著良心、逼不得已的，都會呈現人或多或少的自私面，以這個面向去理解角色。」他自曝答應演出的動機，其實是因為沒演過遊覽車司機，「所以很想演演看，還有機會開到車，很滿足。」

首次跟洪都拉斯合作，侯彥西表示：「洪哥雖然是前輩，但一見面他就主動跟我聊天，討論出彼此覺得舒服的表演。尤其我的台語也不夠好，他幫到我很多。」提及印象最深刻的一場戲，侯彥西同樣感受到了「瞿導魔法」的洗禮，「有一場劉益祥崩潰地向羅一凡、趙暖下跪道歉的戲，瞿導把我叫到旁邊聊了我演藝歷程的點點滴滴，尤其是挫折、不順利的過往，馬上讓我情緒上來，很謝謝瞿導的細心，也幫助了我的表演。」

最新劇情中，林哲熹尋找阿嬤的地獄之旅將進入第二殿「善惡殿」與第三殿「父母殿」。搶先揭曉善惡殿殿主，邀來許久未在台劇曝光的九天民俗技藝團副團長瑪利亞（陳世旻）客串演出，他以「黑白臉」象徵善惡的特殊妝容霸氣登場，瑪利亞興奮表示：「接到劇本時覺得很酷，因為沒演過這樣的角色，所以一開始很擔心表現不好，好險有瞿導跟我詳細講述情節內容，也會給我發揮的空間，跟他合作讓我很安心。」

導演瞿友寧分享：「善惡殿選在年久失修的遊樂園拍攝，因為覺得孩子的世界是最純真的，好像最能夠辨別善與惡，場景裡有一整片已枯萎的向日葵花田，視覺上非常有地獄感。瑪利亞的高大外型帶給人一種權威感，進到善惡殿後，將先釐清人在世時所做過的錯事，但其實每件事情的背後都有值得討論之處，沒有絕對的善與惡。」

父母殿邀請到金馬獎最佳女配角呂雪鳳客串殿主，看似端莊肅穆的地獄殿主，在呂雪鳳的巧妙詮釋下，意外多了一層幽默風趣，呂雪鳳表示：「之前因為檔期關係錯過與瞿導合作的機會，這次一接到邀約，連劇本都還沒收到就二話不說答應了。當時每個鏡頭一演完，我會問瞿導可不可以，他說『雪鳳妳就玩』，所以造就了這個特殊的父母殿殿主風格。」瞿友寧導演盛讚呂雪鳳的即興演出功力，「沒想到雪鳳姐是有喜劇底子的，她創造了許多有趣的表現，非常驚艷！」

父母殿選在歷史悠久的造船廠遺址拍攝，利用現有的特殊空間地貌，以「柱子」象徵父母總是在支撐著孩子，來到這一殿透過各式電話與父母溝通，讓場景與地獄的概念融合，帶給觀眾更貼近生活的地獄想像。林哲熹連闖兩殿地獄，他表示：「跟瑪利亞與雪鳳姐都是第一次合作，他們來客串演出一場地獄的戲，可能不是很清楚整個故事脈絡，我在現場想像他們心裡一定很多問號，穿著這樣的造型在這樣的場景裡，但他們還是很投入在其中，很佩服他們。」

本週也將迎來新卡司登場，陳昊森與李沐首次配對，飾演相愛的小夫妻李冠軍與周晴，李冠軍雖然從小罹患聽覺障礙影響口條，但仍然努力奮鬥，成為最年輕的總鋪師，希望能趕緊賺錢讓周晴過上好日子。劇中還找來了真正的廚師吳秉承客串演出陳昊森的師傅，兩位「型男主廚」的對戲讓觀眾相當期待。

而周晴在生了一場大病後，意外捲入主治醫師的離奇死亡事件。施名帥飾演的醫生遭逢劫難後，竟有超喜感的扮鬼演出，靈活的肢體表現更讓導演瞿友寧讚不絕口，全新案件劇情同樣燒腦萬分，預告一出令人拭目以待。