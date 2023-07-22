帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」21日因船體進水沉沒，船上600只貨櫃載高屏沿海四處海漂，漂浮在海面上的空貨櫃猶如水雷威脅船隻安全，嚴重危及航行及漁民作業。海巡署為了掌握漂流貨櫃流向，特別出動南部及中部分署、艦隊分署無人機隊，輪流升空監控。從空拍畫面可看出，漂流貨櫃猶如「流動海上長城」，部分已經漂到海岸，景象相當駭人。海巡署表示將持續掌握海面狀況，維護船舶航行安全。

海巡署南部分署無人機區隊昨(21)日迄今共計出動5架次實施目標海域偵巡，每架次航程50分鐘、距岸約5.5浬，飛行最大距離可達16浬。

巡署無人機隊22日上午從鳳鼻頭漁港起飛，拍攝南星計畫區至中芸外海一帶畫面。(海巡署提供)

巡署無人機隊22日上午從鳳鼻頭漁港起飛，拍攝南星計畫區至中芸外海一帶畫面。(海巡署提供)

《獨家》空拍畫面曝光！600海漂貨櫃成「移動長城」 景象駭人

為了充分掌握動態，中部分署也支援2架UAV，下午3點前抵達鳳鼻頭起降場與南部分署共勤；艦隊分署台南艦2架UAV也會在下午4時抵監控海域，投入支援任務。

且沉船地點相當靠近高雄港區，昨天一整天僅撈起26只，目前隨著海流往南漂散，面對颱風杜蘇芮可能襲台，船隻可能大量進出港避風。甚至還有網友笑稱，下周國軍漢光39號演習，這場景根本就像反登陸作戰的新阻絕戰術。

帛琉籍貨櫃船「天使輪」在距高雄港一港口南堤外約2.8浬處沉沒，大量貨櫃漂浮海面，造成一港口暫停進出港，二港口管制進出港。且船上還存有硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸，港務公司出動攔油索、吸油棉索等在周邊防堵，俟海象穩定再行水下抽油。

由於一個個貨櫃隨風浪漂浮，恐成「另類水雷」，依海事工程公司回報，漂流於海上貨櫃約500至600只，向高屏溪出海口、小琉球及屏東外海漂流，航港局與高雄港務分公司分別發布航船布告，屏東縣府也啟動緊急應變措施，海事工程公司集結各式工作船舶赴貨櫃漂流集中處，拖帶及打撈空櫃，截至昨日晚上10點，拖帶進港上岸有26只貨櫃，打撈持續趕工，預計仍要4至5日才可能清除完畢。