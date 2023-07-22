陳姓工人遭警方盤查酒測。（警方提供）

僥倖心態！建築工地偷喝酒男下班騎車 遭警攔查慘了

中正二警方日前下班尖峰時間，在中華路口疏導交通時，發現1名男子騎著機車，沿路搖晃不穩，警方見狀將他攔下，發現對方散發濃烈酒氣，酒測值高達0.45，陳姓駕駛表示自己在工地上班，下午眼看快收工，與同事一起喝了3手啤酒抒壓，本想下午警察沒有酒測勤務，沒想到仍被查獲。

中正第二分局泉州街派出所警員陳康碩，下午5時許在中華路二段執行交通勤務時，發現見1台機車搖搖晃晃，警方見狀立刻趨前，將他攔下盤查。

警方見駕駛滿臉通紅，並散發酒氣，檢測後酒測值高達0.45mg／L，陳姓駕駛向警方表示在建案工地上班，眼見下班時刻，心血來潮和同事抒壓，2人陸續喝了3手啤酒，想說藉著微醺回家休息，他自認下午時段警方不會有酒測，沒想到還是撞見警察，警訊後被依公共危險罪送辦。

中正第二分局強調「酒駕零容忍」，為有效防制酒駕，警方將嚴加取締且絕不寬宥，以維護民眾用路安全！民眾自身亦應有「酒後不開車」的觀念，聚餐宴飲後應搭車或請合格代駕返家，切勿心存僥倖，以免悔不當初。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！