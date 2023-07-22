帛琉籍「天使輪」貨櫃船於7月20日於高雄港一港口外第2錨區因不明原因導致船艙進水，21日落海貨櫃向南漂流至高屏溪出海口、小琉球附近海域等處，今（22）日因洋流改變，貨櫃也有往北回漂趨勢，高市府海洋局於20日就請高雄區漁會漁業通訊電台加強廣播，請周遭海域船隻注意避讓漂流的貨櫃。

高雄市海洋局22日說，據報大量貨櫃在海上漂移，雖大型漁船多有雷達系統，應可提前避讓，但仍有高雄籍漁船因於高雄港二港口附近海域作業時，漁具被漂流中之貨櫃卡住，致魚鉤無法收起而導致漁具流失情事。因此，海洋局持續向漁民宣導注意海上作業安全，日後若有漁船因撞及海面漂浮天使輪貨櫃致船損，也將協助漁民舉證求償事宜。

目前部分漁民表示為避免貨櫃碰撞造成損害，已暫時停止出海作業，高市府啟動緊急應變機制包括透過漁業通訊電台通知行經該區域船舶加強注意避讓，各區漁會通知海上作業漁船注意航安；各漁港海巡人員加強巡查，如在該漁港進出口發現貨櫃立即執行通報作業，同時密切關注是否有油汙漂流至高市海域。