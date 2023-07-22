苗栗縣長鍾東錦就任後非常注意縣內遭外來亂倒廢棄物，或是回收場任意燃燒廢棄物品案，22日在環保局表揚志工大會上，再三呼籲全縣的環保志工要一起聯手防止外來廢棄物來汙染家園。22日表揚的環保志工中，包括獲得環保局最優環保回收據點的後龍鎮水尾社區，社區發展協會理事長方建忠夫妻並榮獲今年優良志工。
22日上午苗栗縣全縣各社區環保志工隊約700人齊聚苗栗市小巨蛋體育館，包括有28隊績優環保志工小隊、44名績優環保志工及34組環保家庭接受縣長鍾東錦頒獎表揚，此外還舉辦趣味競賽，冠軍隊伍將代表苗栗縣參加今年10月在台南市舉行的全國賽。
鍾東錦表示，他第一個認識的環保志工就是他母親和妹妹，都參加南庄鄉南富村的環保志工，經常要很早起來掃地維護村里環境，也非常感謝這些志工的努力付出，環保志工還負擔起照顧鄰里間老人們的責任，對鄰里貢獻非常大，讓苗栗更為祥和，
鍾東錦並肯定頭份市忠孝里的環保志工，利用環保回收資源變賣後，得款用於里關懷據點長輩們供餐，是非常好的方法，鍾東錦說，上個月他與環保局長陳華盛赴日本參訪，期望讓垃圾分類得更為詳細，以利資源回收再利用，也是永續經營的精神，要將垃圾分類作得更好，就要靠志工朋友們的全力協助了。
鍾東錦指出，最近發現有很多外縣市的廢棄物入侵到苗栗縣，縣府當然不歡迎外縣市的廢棄物運到苗栗縣，希望環保志工們幫忙監看周邊環境，如果發現有可疑的車輛或是出現廢棄物堆放，歡迎大家立即打電話到環保局，讓大家心手相連，共同守護苗栗。
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