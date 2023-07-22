苗栗縣長鍾東錦邀請環保志工們一同來守護苗栗環境。（謝明俊攝）

苗栗縣700名環保志工22日齊聚苗栗市巨蛋體育館，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚優良志工。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區發展協會理事長方建忠伉儷榮獲優良環保志工夫妻檔。（謝明俊攝）

苗栗縣700名環保志工22日齊聚苗栗市巨蛋體育館，苗栗縣副議長張淑芬與多名議員到場恭賀獲表揚志工。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦就任後非常注意縣內遭外來亂倒廢棄物，或是回收場任意燃燒廢棄物品案，22日在環保局表揚志工大會上，再三呼籲全縣的環保志工要一起聯手防止外來廢棄物來汙染家園。22日表揚的環保志工中，包括獲得環保局最優環保回收據點的後龍鎮水尾社區，社區發展協會理事長方建忠夫妻並榮獲今年優良志工。

22日上午苗栗縣全縣各社區環保志工隊約700人齊聚苗栗市小巨蛋體育館，包括有28隊績優環保志工小隊、44名績優環保志工及34組環保家庭接受縣長鍾東錦頒獎表揚，此外還舉辦趣味競賽，冠軍隊伍將代表苗栗縣參加今年10月在台南市舉行的全國賽。

鍾東錦表示，他第一個認識的環保志工就是他母親和妹妹，都參加南庄鄉南富村的環保志工，經常要很早起來掃地維護村里環境，也非常感謝這些志工的努力付出，環保志工還負擔起照顧鄰里間老人們的責任，對鄰里貢獻非常大，讓苗栗更為祥和，

鍾東錦並肯定頭份市忠孝里的環保志工，利用環保回收資源變賣後，得款用於里關懷據點長輩們供餐，是非常好的方法，鍾東錦說，上個月他與環保局長陳華盛赴日本參訪，期望讓垃圾分類得更為詳細，以利資源回收再利用，也是永續經營的精神，要將垃圾分類作得更好，就要靠志工朋友們的全力協助了。

鍾東錦指出，最近發現有很多外縣市的廢棄物入侵到苗栗縣，縣府當然不歡迎外縣市的廢棄物運到苗栗縣，希望環保志工們幫忙監看周邊環境，如果發現有可疑的車輛或是出現廢棄物堆放，歡迎大家立即打電話到環保局，讓大家心手相連，共同守護苗栗。