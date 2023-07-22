雲嘉南青年職涯發展中心內有舉辦許多課程。（程炳璋攝）

台灣青年近年失業率下降，勞動部成立青年職涯發展中心統計發現，近年網路新興媒體崛起，網紅、直播主的非典型工作深受青年喜愛，「部分工時、彈性上班」工作占青年職場人口10％，勞動部盼透過課程與諮詢，協助青年尋求穩定的全時工作。

台灣每位大學畢業生平均3個月才能找到工作，台灣青年失業率2017年為11％，今年5月降為8％，失業率逐年降低。

雲嘉南青年職涯發展中心分析發現，多數青年在校時沒作職場規畫，對職場認識程度不足，部分青年認為自學條件不夠，欠缺找全時工作動力，乾脆選擇待在家當啃老族，突增家長困擾。

根據勞動部資料統計，在已就業的青年人口當中，每10人有1人以「部分工時、彈性上班」的非典型工作為主，包括經營新興媒體的網紅、直播主行業。

青年職涯發展中心以協助青年縮短尋職期為主要任務，對象為15歲到29歲青年，全年提供逾百堂課程免費參加，還有戶外企業參訪。透過提供免費諮詢與課程，輔導青年獲得穩定的全時工作，降低失業率。

雲嘉南青年職涯發展中心成立5年，從第1年服務對象4000人，去年成長到服務1萬5000人，22日辦公室從永康區東橋二街喬遷到火車站前的中西區北門路，交通地點更佳，便於雲嘉地區青年搭火車到台南上課。

勞動部次長陳明仁表示，希望多與學界、企業界合作，協助青年在職涯發展、就業服務與技能提升有更好展望，在學涯結束能無縫接軌開啟職涯。