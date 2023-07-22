鴻海集團創辦人郭台銘全代會前動作頻頻，21日舉辦粉絲見面會。值得注意的是，與國民黨總統參選人侯友宜友好的國民黨立委參選人葉元之竟坐在台下第一排，另一名國民黨立委參選人張斯綱也在台下。侯友宜22日回應，「大家都有朋友」，葉、張也紛紛解釋，昨天去是為藍營整合盡一份力。

侯友宜今上午出席亞洲海外台商侯援會成立大會，葉元之、張斯綱兩人同樣到場站台，不過相較於立委林德福、立院國民黨團總召曾銘宗等人，葉、張兩人與侯友宜幾乎零互動，甚至授旗儀式時，兩人也站在舞台的最邊緣，葉元之表情更是些許尷尬，空氣瀰漫著不和諧氣氛。最後大合照時，張、葉兩人也坐在最角落，根本沒法與侯友宜同框。

朱立倫出席活動前被問到黨內立委參選人參加郭台銘見面會，朱說，現在大家都是希望團結一致，大家都是當團結的助力，只要在過程當中能夠號召更多的人團結支持國民黨，團結支持侯友宜，都是歡迎的。

而葉元之也解釋，昨天郭並沒有說要參選總統，郭現在還是在藍營內部，跟他接觸才有機會把郭台銘留在藍營，若是把郭搞到敵我分明，反而不利整合，「我昨天去對藍營有幫助啊。如果希望團結就是要努力整合各個力量。」

至於郭台銘稱要葉元之加入郭陣營，葉表示，藍營內部很愛分門別類，民進黨都沒有分，國民黨應該是中華民國軍，要對抗台獨軍，內部還在分陣營只是內耗。

至於是否擔心遭到黨紀處分，葉笑稱，黨沒有規定不能跟郭台銘接觸，「我們黨沒有這麼無聊啦，這樣就黨紀開除。」

張斯綱則解釋，他是想去現場聽一聽郭台銘對一些議題的看法，並實地感受現場氣氛，不過張也表明自己的立場，當然不希望郭台銘參選，這樣是保送民進黨總統參選人賴清德，距離投票還有半年時間，應該要整合成在野大聯盟，推動政黨輪替，自己絕對不是戰前倒戈。