7月23日是24節氣中的大暑，同時也是天貺日和虎爺聖誕，對此，塔羅牌老師艾菲爾表示，這天是補財庫的絕佳時機，可透過風水和五行的概念提升運勢和能量，並分享8大招財密技。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，23日是24節氣中的大暑，同時也是天貺（ㄎㄨㄤˋ）日和虎爺生日，可透過風水和五行，吸引更多財運及好運：

▍秘訣一

在心中冥想一尊財神爺。財神是財富的象徵，財神形象可以增強財運、增加收入，因此不妨在家中或辦公室的財位（一般是正對門口的左角）擺放財神像、或是將手機螢幕換上財神照片，切記要選擇笑容燦爛的財神，這樣才能帶來正能量。

▍秘訣二

多喝綠茶。綠茶是木的顏色，也是生長、發展、創造的顏色。大暑期間喝綠茶可以清涼解渴，也可以提高思維和創意，讓人更有靈感和動力，因此不妨每天喝一杯綠茶，讓自己神清氣爽。

▍秘訣三

多穿紅色。紅色是火的顏色，也是熱情、活力、豐收的顏色。大暑期間穿著紅色可以增加魅力和自信，吸引更多機會和人脈，因此不妨透過紅色的衣服、鞋子、飾品等，讓自己看起來更有氣勢和吸引力。

▍秘訣四

多吃黃色食物。黃色是土的顏色，也是穩定、豐富、收穫的顏色。大暑期間吃黃色食物可以增強消化和代謝，幫助排除體內毒素和廢物，讓身體更健康，因此可以選擇黃色的水果、蔬菜、穀物等，例如香蕉、玉米、南瓜、芒果，讓自己吃得開心又健康。

▍秘訣五

多觀賞白色花卉。白色是金的顏色，也是純潔、完美、收斂的顏色，而白色花卉可以美化環境，也可以提升個人品味和格調，看起來更有氣質和魅力。不妨在家中或辦公室擺放白色花卉，例如百合、玫瑰、牡丹等，不僅自己看得開心又能彰顯高雅的品味。

▍秘訣六

多聽藍色音樂。藍色是水的顏色，也是流動、變化、溝通的顏色。大暑期間聽藍色音樂可以放鬆心情，也可以增加靈活性和適應性，更能應對各種情況和挑戰，因此可多選擇藍色的音樂風格，例如爵士、藍調、靈魂等，讓自己聽得舒服又有趣。

▍秘訣七

多做紫色冥想。紫色是靈性的顏色，也是智慧、洞察、直覺的顏色。大暑期間做紫色冥想可以平靜心靈，也可以增強智力和洞察力，更能發現和把握機會。建議每天花10分鐘，閉上眼睛，想像自己身處一個紫色的空間，讓自己感受紫色的能量。

▍秘訣八

多說黑色祝福。黑色是無極的顏色，也是無限、可能、潛能的顏色。在大暑期間說黑色祝福可以表達感恩，也可以吸引更多的好運和祝福，因此不妨每天對自己或別人說一些祝福語，例如「祝你一切順利」、「祝你萬事如意」、「祝你幸福快樂」等。

7月23日正好是農曆六月初六「天貺日」，相傳這天玉皇大帝會「開天門」親自巡視民間，而天貺的「貺」字，意指賜予、賜福之意，因此適合向上天祈願。

此外，這天也是虎爺聖誕，有鎮宅、驅邪、化煞的作用之外，還能招財。據傳虎爺是武財神趙公明的坐騎，護駕有功御賜金花，而虎爺又諧音「好野」，不妨好好把握虎爺生日求財。