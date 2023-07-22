衛福部桃園醫院新屋分院長期提供桃園沿海新屋、觀音居民醫療照護，22日歡慶創院20周年。（蔡明亘攝）

部桃新屋分院22日歡慶20周年，志聯工業股份有限公司捐贈一輛社區健康巡迴車，協助社區老弱婦幼就醫更便利。（蔡明亘攝）

桃園市沿海地區較缺乏醫療資源，衛福部桃園醫院新屋分院長期提供新屋、觀音居民醫療照護，今歡慶20周年。行政院副院長鄭文燦承諾，未來只要審桃園醫院預算，會百分百支持。衛福部醫福會副執行長楊南屏也說，新屋分院醫療量能與服務體積在全台30間部立醫院與分院中排名第15，贏過許多地區醫院，目前擴建大樓計畫正在衛福部審查中。

部桃新屋分院22日辦理「深耕偏鄉二十年攜手共創好未來」院慶活動，邀請歷屆分院長回娘家，一同切蛋糕慶祝分院20周年，並表揚服務年滿20年的資深員工與志工。此外，志聯工業股份有限公司也捐贈一輛社區健康巡迴車，協助社區老弱婦幼就醫更便利。

鄭文燦表示，新屋分院20年來有很大轉變，購置許多一般醫學中心配有的設備，觀音與新屋醫療資源相對缺乏，分院負擔責任重，將來一定要往前走，持續提升床位與設備，他也承諾，未來只要審查桃園醫院的預算，都會百分百支持。

桃園市將投入許多醫療資源，鄭文燦說，桃園醫院將擴建400床、亞東醫院將設置在內壢有400多床、清華醫院有230床將設在大園機捷A16站、國軍804醫院還要增設190床，盼讓醫療資源普及化。

鄭文燦提到，新屋有9成是客家鄉親，分院內客籍醫護人員占一半，是客家特色醫院，另新屋長者比例較高，盼醫療照顧更完善，過去有項計畫現在尚未執行完畢，要讓新屋各里都有據點、長照及無障礙設施，讓長者得到更好照顧。此外，針對台66線快速道路全線高架化計畫，雖尚未進入建設時程，但初步評估剛過，未來會努力實踐，讓到新屋的交通、旅遊與居住都更加便利。

楊南屏指出，新屋分院20年來從無到有，走得非常辛苦也非常有成就，經20年發展，目前醫福會全台有26間部立醫院與4間分院，總共30間，其中新屋分院的醫療量能和服務體積排名第15名，贏過許多地區醫院。

楊南屏說，新屋分院未來發展有很大空間，目前第二醫療大樓擴建案、觀音居住型長照興建案，都在衛福部審查中，另外桃園總院第二醫療大樓、急症醫療大樓案也已送審中，盼部桃與新屋分院合作，成為部立醫院經營楷模、培育醫護人員搖籃。

新屋分院長鄭明德說明，第二醫療大樓擴建計畫目前已完成初步修改送衛福部審議，若通過就會再送行政院，核定後依計畫內容編預算執行。初步確認樓層配置將有急診、開刀房、加護病房等，以急重症單位為主，擴充舊院區不足。另觀音的居住型長照，則會像護理之家模式，讓沒自理能力的長者獲基本醫療照護，由桃園總院與新屋分院一同管理。

鄭明德強調，新屋分院會持續將臨床醫療做好、將社區照顧好、將防疫做好，照顧新屋、觀音甚至到中壢、龍潭或楊梅等地居民，繼續守護桃園、守護台灣。

桃園市衛生局長劉宜廉也表示，新屋分院現有桃園市長張善政推動的低劑量電腦斷層，服務項目多元，至於分院將擴建醫療大樓，需中央與地方攜手建設，經費高達30億元，盼行政院、衛福部協助，提升分院服務品質。