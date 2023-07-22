一般人聽到血脂過高會認為是因愛吃高油或油炸食物導致，但營養師提醒，除了過量的油脂外，過量的糖分、酒精也會增加三酸甘油酯，例如有些人午餐只吃水果、每天一杯珍珠奶茶、把純果汁當水喝、每天要小酌才入睡、抽屜滿是零食等，也會轉化成三酸甘油酯，使血脂居高不下。

營養師劉怡里在其臉書表示，她在診間常聽到夫妻指責另外一半血脂高原因是愛吃海鮮、喝酒、愛吃油炸物，但這說法未必正確，因為健檢的血脂包含4個數值：高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、總膽固醇、三酸甘油酯，其中以三酸甘油脂最易受飲食影響，只要改善飲食習慣，就可降低三酸甘油酯數值，而其他脂蛋白數值則與遺傳有較大的關聯性。

她表示，3種飲食會造成三酸甘油脂飆升，分別為過量的油脂（紅肉、美式飲食、包餡食材、油炸類）、過量的糖份（甜點、含糖飲料、純果汁、精緻澱粉）、過多的酒精。其中，酒精、油脂過多雖然會讓血脂增加，但只要不是天天狂吃，並非是造成高血脂的主因。

很多高血脂者未吃肥肉、不碰油炸物，為何三酸甘油脂仍居高不下？劉怡里表示，過多糖分的攝取是造成三酸甘油酯飆高的主因，例如有些患者夏天吃半顆小玉西瓜當午餐、每天一杯珍奶當下午茶、把純果汁當水喝、每天習慣一小杯酒入睡、辦公室抽屜打開滿是零食等，這些飲食習慣都與油膩食物無關，而是因為過多糖分累積體內轉變成三酸甘油酯，造成血脂過高的原因。