新北市一名單親爸爸2018年起三度在蘆洲住家性侵未成年女兒小梅（化名），小梅因為父親長期施暴隱忍曲從，直至老師察覺有異，小梅才透露遭性侵、家暴的狀況，同時報警求助，不過，小梅父親到案後卻嘴硬稱「小梅沒有拒絕我，也沒有反抗」，不算構成強制性交罪。新北地院依對未滿14歲之女子強制性交等罪判刑12年，定應執行10年6月徒刑，全案可上訴。

判決書指，小梅父親2018趁著當年僅有13歲的小梅在家時，命令她脫光衣物，躺在床上，強行性侵得逞，2022年間又兩度在家性侵小梅，小梅都因父親長期施暴，選擇隱忍。小梅老師事後發現，小梅接觸異性會有恐懼感，詢問下才得知她被性侵一事，立刻通報教育局，並陪同小梅報警，將小梅和其弟帶離原生家庭，隔離安置。

小梅偵訊表示，她國小至國三都會被父親毆打，因此她不敢拒絕父親的性侵犯行，小梅也在信件寫到，自己曾有自殺念頭，經常做惡夢，不敢與與朋友有肢體接觸，對父親的恐懼甚深。

合議庭認為，小梅父親未能善盡妥慎照護之責，甚至將小梅當作發洩性慾的對象，其行為是社會道德、法理所不容，應嚴予非難，考量小梅父親否認犯行，又未與小梅和解、賠償，犯後態度難認良好，因此依對未滿14歲之女子強制性交罪、成年人故意對少年利用權勢為性交罪判刑，定應執行10年6月徒刑。

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