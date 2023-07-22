國民黨全代會明（23）日將在板橋體育館登場，通過徵召新北市長侯友宜參選總統，其中「政黨輪替 台灣更好」的主軸，所展現的就是要凝聚大家的力量一起翻轉台灣，迎向好日子的到來。國民黨台北市議員秦慧珠表示，很期待看到國民黨大團結的畫面，呼籲大家能多體諒、支持。許多網友也回文打氣，並強調國民黨一定要團結起來。

國民黨20日時表示，此次在新北市板橋第二體育場區內的新北體育館召開，傳達的就是全力支持侯友宜的堅定態度，營造大團結氣勢，從新北出發贏回台灣。出席與會的除台澎金馬的黨代表之外，還有來自含大陸地區等海外的代表共一千餘人。此外，國民黨主席朱立倫也將邀請前總統馬英九以及國民黨13位縣市長共同上台，替侯友宜跟所有立委提名人加油打氣，也將邀請歷屆前任主席及重量級的貴賓到場。

秦慧珠今也發文表示，明天就是全代會，期待看到國民黨大團結的畫面，一起為政黨輪替、台灣共好努力。她也喊話，希望大家多體諒、支持國民黨。

許多網友也紛紛回文打氣，並表示「加油，一定要團結，總統大選是團體戰，國民黨栽培這麽多立委、議員，現在黨需要大家，大家必須全力以赴，找回失去舞台，一定贏」、「國民黨該要爭氣了，尤其是要選立委的人，自古以來，強自然有人會靠過來，別讓國民黨丟臉」、「國民黨一定要團結起來」、「全力大團結」、「全力挺候友宜」、「唯一支持侯友宜選總統」。