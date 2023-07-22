苗栗縣公館鄉紅棗節22日登場，吸引許多遊客前來採嘗紅棗。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉紅棗節22日登場，到處可見紅通通的紅棗。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉紅棗節22日登場，公館鄉石牆大道擠滿前來採嘗紅棗的遊客。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉紅棗節22日登場，苗栗縣長鍾東錦歡迎大家同來採嘗紅棗。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉紅棗節22日登場，苗栗市邱鎮軍大推優質紅棗。（謝明俊攝）

23日就是今年的大暑之日，國內唯一專門栽種紅棗的苗栗縣公館鄉，所栽植的優良紅棗在大暑炎熱太陽的照射，逐漸轉紅成熟，公館鄉農會特別在22日起啟動連續2周的紅棗節活動，首日就吸引大批遊客前來，苗栗縣長鍾東錦鼓勵棗農們種植特有的紅棗，創造更高的經濟價值。

公館鄉栽植紅棗已有多年歷史，據公館鄉農會總幹事古雪雲表示，每年的大暑正是全年最炎熱的時候，此時的太陽最為炎熱，而紅棗也是這個時候趨近成熟，在豔陽的照射下，更能加速紅棘的成熟，今年紅棗的產量相當豐盛，全鄉到處可見到轉紅的紅棘掛在樹枝頭，好看又好吃。

由於今年夏天氣候極度高溫，公館鄉農會推出紅棗節活動，還特別安排遊客來公館遊玩，免費享用冰涼好吃的各色冰棒，遊客庄嘗紅棗，還可以吃冰棒消暑。紅棗節安排在「紅棗細路」廣場舉辦，現場除了有精采的民歌表演、紅棗市集、紅棗小旅行、自由行集章換冰棒活動、紅棗果園採果、棗娃拿獎金、FB打卡送冰棒等好康活動。

公館鄉農會並在7月22、23、29、30等4天，辦理4場次的「紅棗食農小旅行」，帶您在紅棗產區的石圍墻莊園走讀，認識紅棗的栽種過程、體驗紅棗採果及紅棗果醬DIY活動享用營養又好吃棗飯兜，自由行的消費者也可以參加紅棗細路集章活動，收集5個印章就可以兌換冰棒一支。

公館鄉農會自行研發製作的特色冰棒、霜淇淋、雪花冰有紅棗、桑椹、芋頭、金桔…等口味已達10數種，產地限定，只有在公館鄉農會本會門市、好客坊、穿龍驛站奉茶亭才吃得到，今年紅棗節邀請您到公館採果、吃特色冰品，讓您冰涼一夏。