23日就是今年的大暑之日，國內唯一專門栽種紅棗的苗栗縣公館鄉，所栽植的優良紅棗在大暑炎熱太陽的照射，逐漸轉紅成熟，公館鄉農會特別在22日起啟動連續2周的紅棗節活動，首日就吸引大批遊客前來，苗栗縣長鍾東錦鼓勵棗農們種植特有的紅棗，創造更高的經濟價值。
公館鄉栽植紅棗已有多年歷史，據公館鄉農會總幹事古雪雲表示，每年的大暑正是全年最炎熱的時候，此時的太陽最為炎熱，而紅棗也是這個時候趨近成熟，在豔陽的照射下，更能加速紅棘的成熟，今年紅棗的產量相當豐盛，全鄉到處可見到轉紅的紅棘掛在樹枝頭，好看又好吃。
由於今年夏天氣候極度高溫，公館鄉農會推出紅棗節活動，還特別安排遊客來公館遊玩，免費享用冰涼好吃的各色冰棒，遊客庄嘗紅棗，還可以吃冰棒消暑。紅棗節安排在「紅棗細路」廣場舉辦，現場除了有精采的民歌表演、紅棗市集、紅棗小旅行、自由行集章換冰棒活動、紅棗果園採果、棗娃拿獎金、FB打卡送冰棒等好康活動。
公館鄉農會並在7月22、23、29、30等4天，辦理4場次的「紅棗食農小旅行」，帶您在紅棗產區的石圍墻莊園走讀，認識紅棗的栽種過程、體驗紅棗採果及紅棗果醬DIY活動享用營養又好吃棗飯兜，自由行的消費者也可以參加紅棗細路集章活動，收集5個印章就可以兌換冰棒一支。
公館鄉農會自行研發製作的特色冰棒、霜淇淋、雪花冰有紅棗、桑椹、芋頭、金桔…等口味已達10數種，產地限定，只有在公館鄉農會本會門市、好客坊、穿龍驛站奉茶亭才吃得到，今年紅棗節邀請您到公館採果、吃特色冰品，讓您冰涼一夏。
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