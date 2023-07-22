近250名海外台商22日齊聚一堂，成立亞洲海外台商「侯」援會，力挺國民黨總統參選人侯友宜（左一）。（陳薏云攝）

近250名海外台商22日齊聚一堂，成立亞洲海外台商「侯」援會，力挺國民黨總統參選人侯友宜。侯友宜表示，「2024選舉，就是和平與戰爭的關鍵選擇」，侯也大吐苦水，表示從5月17號，他代表國民黨出征後，曾經捍衛公平正義，守護人民安全的經歷，一夕之間沒有了，「一夕之間侯友宜就被抹黑」。侯高喊不能忍受，民進黨為了選舉不擇手段。強調要「勇往直前，打死不退，讓國家走向正確方向，下架貪腐無能的民進黨！」

亞洲海外台商侯援會成立大會，共有多位世界台商聯合總會名譽總會長到場力挺，包括侯援會召集人余聲清、前總會長劉雙全、立法委員溫玉霞等人。國民黨主席朱立倫、國民黨智庫執行長柯志恩及十幾名立委及參選人也共同出席，一起向海外同胞懇託，支持國民黨，確保兩岸和平。

侯友宜指出，民進黨執政下，造成台灣缺水缺電、缺工缺料，黑金、詐騙、弊案氾濫，政府不清廉也沒有效率，更聽不進人民的聲音，「民主應該是人民作主，結果現在變成民進黨才是主！」不僅讓人民失望，又破壞台灣善良與包容的力量，「我會勇往直前，義無反顧，打死不退，讓國家走向正確方向，下架貪腐無能的民進黨！」

侯也說，是鄉下菜市場出身的孩子，一路擔任公職43年，為這塊土地付出沒有改變過。但突然從5月17號。他代表國民黨出征後，開始背抹黑造謠？「我捍衛公平正義，守護人民安全的過去，一夕之間好像沒有了，一夕之間侯友宜被抹黑」。侯高喊不能忍受，痛批民進黨為了選舉不擇手段的奧步。

亞洲台灣商會聯合總會創會會長、亞洲海外台商侯援會召集人余聲清表示， 一定要讓國民黨參選人侯友宜勝選，才能守護中華民國的生存與發展，打擊現在政府的黑金、貪腐，振興台灣經濟，找回年輕人的希望，避免兩岸走向兵凶戰危，早日回復兩岸的交流，讓人民安居樂業。「侯友宜一定要贏，國民黨一定要勝利，請大家一起努力，把侯友宜送進總統府！」