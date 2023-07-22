大甲媽遶境停駕光田醫院 6旬嬤與死神拔河8天生還鑽轎感謝

台中市大甲鎮瀾宮展開天上聖母遶境53庄巡安活動，媽祖鑾轎22日上午來到光田綜合醫院大甲院區停駕，不少患者與家屬搶鑽轎底祈福。其中，69歲劉阿嬤12日心律不整發作，無呼吸心跳送醫，經「低溫療法」搶救，與死神拔河8天後奇蹟生還，今坐輪椅到場感謝媽祖庇佑。

大甲鎮瀾宮殿重修即將完成，將於2024年底舉行重修慶成祈安七朝清醮，大甲媽祖自6月底至10月中，分別遶境大安、大甲、外埔與后里等53庄。大甲媽祖鑾轎於22、23日遶境大甲南區觀音壇，22日上午特別停駕光田綜合醫院大甲院區，由院長鍾元強接駕並和信眾一同扶轎，醫療團隊參拜為病患祈求平安，隨後發放壓轎金祝福民眾。

現場病患與家屬爭相參拜祈福，69歲劉阿嬤也坐輪椅來到現場。她表示，她在12日心律不整發作，失去呼吸心跳緊急送醫，經「低溫療法」搶救，在加護病房裡與死神拔河8天才撿回一命，得知媽祖停駕醫院前來感謝。劉阿嬤丈夫表示，太太的命是媽祖和醫院救的，無論如何一定要來感謝。

光田醫院心臟內科主任夏治平表示，劉阿嬤有三高、心血管手術病史，但一直控制不錯。日前突發心律不整送往急診，昏迷指數為3，經光田醫院心臟內科醫師柯君樺評估，使用「低溫療法」進行治療；低溫療法透過降低患者的體溫，來減少身體的代謝率，進而延緩發炎與神經細胞的受損，並能保護患者的腦部與神經，進而恢復身體機能。

柯君樺補充，接受低溫療法有幾項限制，患者必須處於救援黃金12小時內，且心律跳動在可控範圍、體內不能有大量出血，若患者昏迷指數大於8或是非心因性心跳停止皆無法接受。所幸劉阿嬤送醫及時，急救過程順利，才能恢復良好，幾乎無後遺症，「冥冥之中有媽祖保佑，非常幸運」。

鍾元強說，大甲媽祖不只是文化，更是生活。光田醫院會秉持發揚媽祖福祐四方的慈悲精神，守護民眾健康。