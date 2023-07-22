三峽納涼季有50攤農夫市集、納涼餐車，下午還有納涼微風音樂季，邀請藝人、團體表演。（蔡雯如攝）

新北市各級農會第39屆桌球友誼賽今登場，約250人參賽，除了以球會友，也以行動支持農產。（蔡雯如攝）

新北市三峽區農會今（22日）起在台北大學舉辦2023三峽納涼季農特產品行銷推廣活動，現場聚集三峽納涼三寶「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」等消暑聖品，設置50攤農夫市集，邀請民眾支持在地農產，新北市各級農會第39屆桌球友誼賽也在今日登場，轄內各級農會成員前來支持。

新北市副市長劉和然今參與三峽納涼季，與現場50攤農夫市集、納涼餐車的農友互動，也見證茶業改良場新研發的速溶茶粉加工技術，該技術後續將轉移給三峽農會，運用低成本滾輪乾燥加工技術，獲得容易沖泡、使用便利的茶粉，農會將研發更多元的茶葉農產加工品，推廣在地茶葉。

劉和然表示，三峽環境好，還有老街和藍染文化，近年來更推出獨具全國的納涼三寶-碧螺春、綠竹筍及蜂蜜，成功打造出特色品牌，吸引青農返鄉的農業創生理念，並透過技術的改良，開拓更多的網路與實體通路。

農業局指出，三峽納涼季活動有農夫市集、納涼餐車外，下午的納涼微風音樂季邀請知名藝人葉璦菱、親子團體MOMO家族的優格姊姊等表演團體，讓民眾邊嚐納涼農特產，邊欣賞優美的表演，市集還有食農教育闖關遊戲，闖關後可獲抽獎券，有機會拿雙門變頻冰箱、42吋液晶電視、知名品牌吸塵器、折疊腳踏車、循環電風扇及三峽農會限定農特產品。

明日將有樂團、弦樂團、歌舞團等精彩表演及試吃好康，若民眾無法到場，三峽農會也整合三峽在地12位小農聯名推出限定優惠，最低8折，民眾可至鮮農直賣所(https://www.fresh-farm.com.tw/)選購。

另外，新北市各級農會第39屆桌球友誼賽邀請新北市府、農委會、農業金融局、全國農業金庫銀行、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會及財團法人農業信用保證基金等參與，總計有團體組36隊及個人組194人，約250人參賽，除了以球會友，也以行動支持農產。