天氣熱安裝和維修冷氣的需求大增，但因為冷氣師傅缺工，要找到人來裝不容易。一名網友表示，看報紙上的徵人廣告，發現冷氣師傅和冷氣安裝工的薪水也太低了，前者薪水才4萬，後者更慘只有2.6萬，讓原PO大嘆，扛著30公斤的冷氣在大熱天爬上爬下，卻只有這樣的薪水難怪會缺工，貼文引起網友熱烈討論。

一名網友昨天在PTT上發文分享，早上看報紙的徵人廣告，發現冷氣師傅的月薪僅40000元，冷氣安裝工人的月薪只有26400元，一台冷氣少說也有30公斤，如果安裝地點沒有電梯，扛著爬好幾層樓到安裝地點，爬上爬下只領26400元，難怪會缺工。

貼文引起網友討論，「這種勞力活只給這樣，誰要做？」、「那是在旁邊遞工具的學徒吧？冷氣師傅收入最好那麼低」、「應該是底薪或是學徒薪水，不太可能」、「學徒薪水」、「這應該是底薪吧！否則也太低了」、「應該是學徒，有經驗的師傅不可能這個薪水」、「這種天氣，勞力活不到4萬在開玩笑嗎？」

另有內行網友則說，朋友是一位冷氣師傅，有證照的那種，旺季5-8月期間，基本月薪可以達到15萬以上，努力拚一點甚至可以到25萬以上，但是淡季的時候，薪水可能就只剩下7到8萬而已。