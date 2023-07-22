B型肝炎的帶原者林姓警官接受器官捐贈，繼續位人民服務。（楊舒婷攝）

高雄長庚在肝臟衰竭的病人目前已成立特別小組，讓這些緊急的病人能夠得到照會。（楊舒婷攝）

高雄市長庚醫院22日舉辦「器官捐贈感恩追思會」，高雄長庚自1986年起，已協助951位逝者完成器官、大體、病理捐贈，更幫助3700多人重獲新生。其中也有長庚首位跨海遺體捐贈的澎湖男子，也有受到逝者嘉惠使得能繼續成為人民保母的林姓警官。

阿智是澎湖之子，平時就熱愛捐血及公益，原本在大陸工作的他，因考量疫情關係，決定搬回澎湖居住，不料一場酒駕車禍意外帶走他的生命，父母遵從阿智生前的遺願提出器官捐贈，就從三軍總醫院澎湖分院後送至高雄長庚進行器捐評估及捐贈手術，這也是高雄長庚第1位轉送回本島進行器捐病人。阿智的心臟、腎臟、眼角膜、骨骼、血管都成功捐贈給需要的人。

阿智妹妹表示，一開始希望能延續哥哥的生命，所以後送長庚醫院做急救，在長途奔波後，哥哥心臟一度停止跳動，但由於腦部損傷太過嚴重，到長庚時醫師也說哥哥連成為植物人的機率都是0，因此家屬決定將哥哥的遺體遺愛人間。

而另位B型肝炎的帶原者林姓警官，4年前某天突然身體不適，在工作崗位上昏迷不醒，當時主治醫師王植熙院長告知林男是猛爆性肝炎，後續檢查建議肝臟移植，但太太和女兒因血型及肝臟容積不適合捐贈，這段等待期間林男幾乎放棄求生念頭，經百般折磨，終於盼到器官捐贈。經專長肝臟移植的王植熙開刀，林男成功地完成了肝臟移植手術，現在已從服務36年的警務工作退休。

曾經破獲多起重大刑案的林男表示，自己從小就是B肝帶原者，本來不覺得有這麼嚴重，沒想到卻突然身體不適甚至接近死亡，所幸經過半個月的等待，能獲得器捐者的大愛，重新獲得重生，讓他可以繼續從事警察工作，幫助人民。

王植熙表示，器官捐贈常用在有B肝及C肝的急性肝衰竭的病人上，高雄長庚在肝臟衰竭的病人目前已成立特別小組，讓這些緊急的病人能夠得到照會。而急性肝衰竭有30％的病人若是未及時救治將會死亡，死亡率極高，因此器官捐贈相對重要；而成立小組2年下來已有16位病人接受肝移植，重新獲得新生。

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