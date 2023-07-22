女星蘿莉塔今年初被求婚成功，接著公開懷有身孕的好消息，不過終生大事卻一度卡關，如今傳出好消息，她今(22日)凌晨證實與老公完成登記，正式升格為人妻，對於網友看衰這段婚姻，她也公開回應此事。

蘿莉塔凌晨發文：「不好意思讓大家擔心很久，我們終於登記了」，並附上夫妻倆的恩愛照，正式宣告成為人妻，不過好消息曝光後，卻有一票網友不看好這段婚姻，她也不忘呼籲這些人：「不需要留一些『看你們能撐多久』類的留言」，因為早就捫心自問這句話，還不忘套用宮廷劇《如懿傳》台詞：「花開花落自有時，如不能長長久久，只求善始善終，共看四時花開」，對於婚姻一事抱持淡然態度。

完成人生重要大事後，蘿莉塔一一點名協助過她的所有人，除了拍攝證件照的攝影師、幫忙挑良辰吉日的開運軍師，最重要的莫過於最挺她的友人及好姊妹蘇心甯，為了見證她人生的重要時刻，蘇心甯還特地把工作推掉空出時間，讓她感性告白：「真的是最挺我的姊妹，這輩子是跟定拉拉不可能離開了」，此外，過程中發生好友愛犬把她的號碼牌啃掉的插曲，她則強調：「這一定是大吉大利的好兆頭沒錯」。

對此，網友紛紛湧入獻上祝福：「好壞冷暖自知！加油～要幸福喔」、「婚姻是需要智慧，就像跳探戈，一進一退 」、「你就是最美最有智慧的人妻，更會是孩子的好母親」、「祝你們永遠幸福快樂」。