台灣羽球天后戴資穎沒有落單，再和F4齊聚女單準決賽，22日4強賽迎來世界球后山口茜挑戰，小戴挾帶上回亞錦賽交手取勝氣勢，這次僅以21比17、21比19兩局解決球后，小戴拿下雙方對戰2連勝，也確定創下在韓國公開賽最佳成績，將在決賽將強碰地主女將安洗瑩，尋求賽會首冠。

山口茜去年9月擠下戴資穎成為世界球后，此後再也沒把女單最強頭銜讓出，山口茜在今年賽季拿下4座巡迴賽冠軍，成績已經算是相當突出，不過來自南韓的後起之秀安洗瑩更狂，本季共奪5冠2亞，目前累積10萬2264積分，距離山口茜差不到3000分，有望今年就登頂世界球后。

小戴生涯對決山口茜平分秋色，雙方各拿下11勝，上次對決在亞錦賽4強，小戴3盤力克山口茜，也終止了對戰5連敗。對小戴較有利的是，山口茜在本次韓國公開賽每戰都打滿3局，體力上由3戰皆2盤收拾對手的小戴佔上風，但過去小戴在韓國公開賽最佳戰績，僅為2019年的4強。

山口茜開賽2比0先聲奪人，小戴也以一記精彩魔幻滑拍回敬，比數8比9落後時，小戴以連得3分的氣勢進入技術暫停，山口茜休息後回穩，連下5分將比數稍微拉開，戴資穎持續追分，順利將比數扳成16平，再藉由山口茜不斷推底線過深造成出界，小戴連拿5分，僅花15分鐘以21比17拿下首局。

小戴次局手感持續，迅速拉開4分差距，但遭山口茜迎頭趕上，雙方16比16戰平，小戴再度發力，20比17取得3個賽末點，雖遭山口茜化解2個，但仍有驚無險以21比19拿下，取得對戰山口茜2連勝。小戴決賽對手將是地主好手安洗瑩，雙方近6次對戰，小戴只拿下1勝，不過今年亞錦賽，小戴就是在冠軍賽擊退安洗瑩，拿下生涯第3面亞錦賽金牌。