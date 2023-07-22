爵士歌王東尼班奈特21日傳出於紐約逝世消息，享壽96歲。諸多名人如希拉蕊、艾爾頓強、比利喬皆發文悼念，樂迷們更是在全美發起悼念東尼的活動，甚至到他平常會去遛狗的地方獻花。根據發言人所說，東尼前一天還在家中自彈自唱，心情很好。目前家屬及發言人皆未透露死因，但東尼自2016傳出得阿茲海默症之後，也很少出現在螢光幕前。

東尼班奈特歌唱生涯累計獲19座葛萊美獎，但他的私生活狀態起起伏伏，歷經2段婚姻，但都以離婚收尾。他也曾力抗毒癮，1979年他甚至一度差點因吸毒過量逝世。東尼鮮少提起這段往事，只向他的2個兒子訴苦，東尼在當時說：「我感覺大家都不記得我是誰了！」、「沒有人想再聽我的音樂了！」事實並非如此，女神卡卡在2014年、2021年2度找上東尼班奈特推出爵士專輯，成績斐然，還奪下告示牌冠軍。

另一位同樣被稱為美國傳奇歌手的比利喬在得知東尼逝世的消息之後，十分感性的發了長文悼念，2人在2001年曾合作過，比利喬用：「獨一無二的嗓子」形容東尼班奈特；而紐約中央公園、洛杉磯星光大道上都已佈滿鮮花，全美的樂迷都以各自的方式悼念傳奇。