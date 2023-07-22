普濟殿文物館今天開幕，1樓展出甫修復完成的潘麗水大師繪製的六扇門神。（曹婷婷攝）

台灣十大燈會之一「普濟殿燈會」，不只燈會聞名，普濟殿更是全國最早王爺廟，創建於1668年，廟方典藏無數珍貴文物，透過成立普濟殿文物館，開箱文物開放外界參觀，其中最具代表性之一的六扇門潘麗水門神，一打開文物館就能欣賞，相當吸睛，且為呵護文物，更採24小時全天候吹冷氣，悉心「伺候」。

普濟文史研究協會指出，文物館前身為老人會會所，去年參與門神修復的同時，也醞釀籌設文物館的想法，因此收回這間房子，斥資200多萬元規畫文物館。

文物館1樓展出1978年潘麗水大師繪製的六扇門，被視為潘麗水70年代末精湛巔峰之作，經由TSJ團隊進行修復，去年底完工驗收，也是「百廟門企畫」繼馬公廟門神修復的第2案。

此外，文物館典藏諸多逾200年的文物，其中1835年龍紋雙耳爐石雕，歷史最悠久，另還有曾遭人賣掉的籤詩木刻版模木器，後來主委王西村又輾轉花錢買回。另還有超過百年的籤筒、千歲爺三足圓爐瓷器等文物。

文化局指出，普濟殿從燈會出發，不僅帶動藝文社造發展區域振興，更對國寶級文物保存不遺餘力。文化局長謝仕淵說，廟宇透過文物館思維與形式，能讓傳統廟宇文化、藝術價值得以被更多人看見，尤其，今天文物館開幕與門神修復，代表一個重要精神，即守護宮廟藝術文化與新時代的對話，既可以拓展宮廟文化也能彰顯在地文化歷史。