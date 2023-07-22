人類不斷追求醫學突破，過程中經常仰賴動物作為重要的智庫，美國在2022年完成首例豬心移植人體的手術，雖然該名患者在2個月後死亡，卻為異種移植（xenotransplantation）寫下新的里程碑；澳洲醫學界最近則研究以袋鼠的肌腱作為人類韌帶的替代品，初步成果已發表在《美國運動醫學》期刊（The American Journal of Sports Medicine），預計2024年就會進行人體試驗。

根據外媒「New Atlas」19日報導，前十字韌帶是穩定膝關節的主要構造，根據統計，美國每年有多達20萬人發生前十字韌帶斷裂，其中1/4患者情況嚴重，需要接受移植手術。目前醫學上多利用病患自身的組織進行重建，但這麼做不僅增加病患痛苦，術後復原的時間也長，而使用往生者的組織或合成纖維，又會面臨取得不易或強度不足等等問題，澳洲醫學界於是將目光瞄準當地指標性動物——袋鼠。

袋鼠是動物界的跳遠好手，可以跳到12公尺遠，近3公尺高，時速可達70公里。

參與這項研究的整形外科醫師哈特奈爾（Nick Hartnell）說：「我總說袋鼠是自然界最出色的運動員，牠們可以跳到12公尺遠，輕鬆跨過近3公尺高的柵欄，時速可達70公里。」袋鼠優越的運動能力，使牠們成為修復人類韌帶的首選。

利用袋鼠的組織作為移植來源，雖然無法為人類帶來超人般的跳躍能力，卻是目前極為看好的替代治療方式。根據澳洲袋鼠產業協會（Kangaroo Industries Association of Australia）2023年估計，澳洲袋鼠的數量可能已經達到6千萬隻，政府雖然保護袋鼠，但也允許少量商業獵捕，醫學實驗所需的袋鼠肌腱便是從這裡取得。

哈特奈爾說：「從生物學來看，袋鼠的肌腱構造非常優秀，但目前它們都被浪費掉，沒有發揮任何用途。」研究小組深信，他們已經解決移植袋鼠肌腱可能造成的免疫排斥問題，希望能在明年進入臨床試驗階段，以便未來造福更多需要的病人。

文章來源：Kangaroo tendons could rebuild human knees better, stronger
文章來源：A kangaroo boom could be looming in Australia. Some say the solution is to shoot them before they starve to death.

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