苗栗縣長鍾東錦22日表揚模範父親。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦22日表揚模範父親，女兒鍾可可上台獻花祝父親節快樂。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

父親節將近，苗栗縣政府22日在三義鄉西湖度假村表揚全縣模範父親及好人好事代表，今年模範父親平均年齡81歲，最高齡為來自泰安鄉92歲的黃興發，在18個鄉鎮市模範父親代表中，苗栗市官有位身兼文藝作家，與太太及三名子女共同弘揚傳統道德文化，曾在2013年獲頒美國加州世界藝術文化學院榮譽文學博士學位，由苗栗縣長鍾東錦伉儷一一頒獎表彰這些模範父親。

22日的模範父親暨好人好事代表表揚大會，鍾東錦分別表揚18名模範父親，以及18名好人好事代表。今年獲獎的18位模範父親平均年齡81歲，最高齡為92歲，是來自泰安鄉的黃興發，陪伴重度身心障礙長子完成高中學業，長女黃月娥則曾任苗栗縣議員，現為苗栗縣政府顧問。獅潭鄉的黃阿松教育子女有成，子女及孫子女多為碩士及博士生；頭份市的林開源子女都具優異成就，次女林柔君並曾獲商業周刊百大名醫榮譽；苗栗市的官有位先生身兼文藝作家，與太太及三名子女共同弘揚傳統道德文化，2013年曾獲頒美國加州世界藝術文化學院榮譽文學博士學位。

今年頒發的18位好人好事代表，其中最年長為三灣鄉廖彭蘊鈺高齡88歲，擔任研華基金會志工，連續20多年提供弱勢及貧困學童獎助學金；頭份市譚華旺地方尊稱阿旺伯，積極參與流東社區活動，為保存客家文化竭盡所能，並提供私人土地供公共使用；南庄鄉羅乾榮積極參與獅山社區，擔任志工連續13年從未缺席，擔任南庄鄉鄉文化觀光解說員，讓外來遊客了解南庄、愛上南庄國際慢城。