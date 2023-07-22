《開店BAR！夥伴》總共由10位藝人與網紅經營，將分成2家店相互PK。（阿爾發音樂製作提供）

全新實境節目《開店Bar！夥伴》今天開鏡首錄，節目召集10位大咖網紅藝人共同主持，將在南台灣墾丁壹號開設兩家特色餐酒館，兩店店長將以喬瑟夫和董仔擔任，帶領木星人、肌肉山山、本本、阿樂元元、一樹、曹家齊、李佳俐共同開店，10位網紅藝人加起來的總粉絲數高達847萬，想必將吸引大量粉絲前往朝聖！

《開店Bar！夥伴》是由阿爾發音樂製作，將在HamiVideo網紅館播出，在今天開錄以前，節目內容全程保密到家，所有網紅藝人都是到場才知道節目有誰，節目一開始先以「年紀」選出最老的喬瑟夫和董仔為隊長，令喬瑟夫大喊「年齡歧視！」，接著再透過現場的小遊戲來分隊。董仔說，以為大家今天來都是夥伴的關係，是要一起開店，沒想到後來變成是要互相競爭，而被問到和隊友是否有默契？董仔秒回「完全沒有！」笑翻眾人。最後董仔的店名取為＜販醉現場Sexy bar＞，將對抗喬瑟夫開的＜大概是網紅開的bar＞，兩人也在節目中互相喊話，還沒開店就火藥味十足，揚言一定會讓顧客不醉不歸！

其中網紅一樹和肌肉山山剛好是日、韓代表，一樹表示自己有在酒吧工作的經驗，信心滿滿，而肌肉山山說自己不會喝酒，但是很會洗碗，可以包下整店的洗碗工作，立刻引起全場拍手叫好！10人互動熱烈，現場笑聲連連。未來《開店Bar！夥伴》中將以多機拍攝、實境記錄開店過程，也會開放觀眾入場互動，最終將看哪一家餐酒館最受粉絲歡迎，預計餐酒館將於8月在墾丁壹號開幕，節目內容盡請鎖定HamiVideo網紅館。

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