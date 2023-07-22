台灣將邁入超高齡社會，除了民眾熟知的三高慢性病，近年來需長期治療的骨質疏鬆也漸獲關注，台北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師趙顗絢分享4個治療解方，他也表示，骨質疏鬆雖不會疼痛，但會讓骨頭禁不起碰撞，一旦跌倒就可能骨折，給生活帶來很大的負擔。

趙顗絢表示，首先要區分骨質疏鬆和關節退化，骨質疏鬆屬於硬骨疾病，關節退化則屬軟骨關節疾病，骨質疏鬆本身不會引起疼痛，但關節退化會合併軟骨磨損、發炎、長骨刺，則會引起疼痛，也就是說，如果為了關節疼痛就診，原因多半不是骨質疏鬆。

趙顗絢指出，骨質疏鬆雖不會造成疼痛，但會讓骨頭禁不起碰撞，一旦跌倒就可能脊椎骨折或髖關節骨折，給生活帶來很大的負擔，近幾年各國都已發展出很明確的骨質疏鬆治療指引，積極治療骨質疏鬆，不只減少發生骨折的機會，也能提高生活品質。

至於骨質疏鬆要如何治療，趙顗絢表示，主要有4個解方，首先預防跌倒，是預防重大骨折的第一步，室內可以改善燈光、清理走道、加裝防滑墊或扶手，也可以藉改善視力或治療暈眩，盡可能減少跌倒風險因子。

趙顗絢也說，其次民眾可適量運動，因為運動能促進骨質生長，特別是有負重或震動刺激的運動對骨質增加的效果更好；另外，輕度骨質疏鬆的治療一定要先補充鈣質和維他命D3，坊間有許多鈣質補充的選擇，無論是顆粒、粉末或液體，只要服用方便且沒有副作用，都是很好的選擇。

趙顗絢接著說，民眾也可透過藥物治療，近年來有很多藥物的選擇，包括每天吃藥、每天打針、一周吃一顆、一個月打一針或是最長一年打一針等，適合的藥物則看每個人的體質決定，積極治療能減少未來發生骨折的機會。