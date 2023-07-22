苗栗縣政府文觀局將公館鄉出礦坑文化資產編排成國中與國小教案並提供線上電子版。（謝明俊攝）

苗栗縣再造歷史現場2.0「苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫」深耕油礦文化資產教育，經過1年的教材編纂與開礦國小、大湖國中、公館國中的現地教學課程下，苗栗縣政府文觀局特別將國中與國小教案編排成線上電子版，供全台國中小學子家長與教師下載使用。大家在暑假可以自行帶著這份教案，來感受出磺坑油礦魅力!

文觀局表示，苗栗縣公館縣出磺坑礦場是世界現存最古老且還在生產的油礦區之一，苗栗縣政府在上半年推出磺坑文化資產教育國小版教材《老油人下班這檔事》與國中版教材《油，什麼？了不起！》現地教學課程體驗，並邀請與出磺坑有地緣關係的開礦國小、公館國中與大湖國中等校師生走出教室、進入文化資產場域，以「石油與日常生活息息相關」為主軸，在出磺坑文化資產場域中進行現地教學，讓文化資產知識「看得見、摸得著」。

文觀局長林彥甫表示，石油的開採與生產過程蘊涵豐富歷史人文，希望藉由知識體系的深耕，轉譯生硬的研究報告，並與校園學科的知識活化運用，設計一系列的現地教學課程，讓學生在文資場域實際運用平常課堂所學，達到文化資產教育深根的目標。該現地教學課程在結束後，不斷地有家長與教師詢問課程內容，因此特別公開課程電子檔，讓出磺坑文化資產知識能像油礦煉製後的石油與天然氣一樣，深入社會大眾的生活中。