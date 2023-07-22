在需要曝光機會多的演藝圈中，不少藝人都會以製造人設來增加更多話題，名嘴許聖梅最近在節目上分享，有位大咖女星過去自曝從小遭家暴、身世悽慘，導致長大後不敢談戀愛，讓人聽了相當心疼，沒想到「攏係假」，她的父親發現自己是女星口中的「惡父」，有回親自打電話進電視台澄清，讓許聖梅發現真相後也傻眼。

許聖梅先前在《震震有詞》分享自己知道一位「假面女星」，她點名該女星身分5項線索，包括女神級、才貌兼具、戲演得好、什麼獎都得過、現在也很紅。許聖梅說，身為資深媒體人，自己多年來或多或少知道一些公眾人物的真面目，每次聽說有人「翻船」都特別開心，認為老天有眼，而該位女星剛出道時本來沒什麼話題，便主動告訴媒體自己的淒慘背景。

許聖梅接到女星爸爸來電澄清。（圖／中時資料照片）

許聖梅回憶說，當時那位女星受訪時一坐下來就哭，說從小在辛苦的家庭長大，爸爸長年對媽媽家暴，母親忍無可忍，某天半夜便帶著家當和她一起逃離那個家，童年的夢魘導致她對男性相當懼怕，都不敢談戀愛，之後母親拿到家暴令順利離婚，但父親卻時不時糾纏她們，而許聖梅聽聞後也很同情，有回便在節目上分享該女星的痛苦家庭故事，沒想到女星的父親竟親自打來電視台澄清了。

許聖梅談某女星賣弄可憐人設（20:33起）。（影音／取自高點電視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

該女星的爸爸一聽到是許聖梅接電話便開始喊冤，反問：「許小姐，妳說的是我嗎？」他說和女星的媽媽是和平離婚，他現在在大陸工作，留了一大筆錢給她們母子，更讓女兒學才藝、學芭蕾舞，把女星當作掌上明珠一樣對待，從來沒有對她們不好，話說到此，女星父親表示，女兒已經很久沒接他電話，希望許聖梅幫忙牽線，讓他們父女可以再說說話，許聖梅這才知道該女星是故意賣弄可憐人設炒新聞，「而她到目前為止還在賣這個人設」，許聖梅決定不戳破。

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