來自新疆的迪麗熱巴，憑著一張絕世美顏和率真的個性，加上精湛的演技，成為大陸一線女星，一舉一動都是話題。近日她身穿一襲水藍色禮服出席活動，被拍下無濾鏡的真面目，前凸後翹的火辣身材再度掀起熱議。

昨（21日）微博瘋傳一組迪麗熱巴出席活動的無P照及影片，她當天綁著低馬尾，別上淡藍色的蝴蝶結髮飾，身穿水藍色的細肩帶禮服，襯托雪白的肌膚，胸前馬甲設計凸顯渾圓的上圍，貼身的剪裁勾勒S型身材曲線，裙擺後方還有開岔，白皙的修長美腿相當吸睛，完美展現迪麗熱巴的身材優勢，根本不需要濾鏡和修圖。

大批網友看得眼冒愛心，湧入留言讚爆：「誰懂阿，我一打開微博就開始土撥鼠尖叫啊，受不了了，迪麗熱巴好美」、「生圖戰神」、「這個造型好看」，更有聲稱在現場的網友表示：「絕絕子，本人白到發光，不枉費我等了一下午，曬得要出油了。」

嘉行迪麗熱巴工作室也在微博分享迪麗熱巴的精修圖，經由專業攝影師的取景和後製，每張照片都像是時尚雜誌封面，迪麗熱巴無論臉蛋或身材，都美的很不真實。而過去迪麗熱巴只要穿露胸的衣服就會忍不住捂胸，這次全程都沒遮，大方地展現火辣的好身材，讓網友看得痛快。

迪麗熱巴長得美身材又好。（圖／微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴長得美身材又好。（圖／微博@嘉行迪麗熱巴工作室）