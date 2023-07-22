對於國民黨明（23）日將舉行全代會，正式提名侯友宜參選2024年總統大選，《新聞大白話》主持人翟翾認為，現在標榜無黨籍已經成主流，民意大於黨意已經是趨勢，國民黨應該要跳脫思維，要救侯友宜選情，整個國民黨決策要給人耳目一新、大破大立的感覺，要做年輕化的政黨。

翟翾21日在直播中表示，現在標榜無黨籍已經成主流，但國民黨自己覺得是大黨，而擺在眼前侯友宜民調就是在後面，國民黨的思維太「黨」了。現在趨勢是民意大於黨意，國民黨應該要跳脫思維，國民黨的提名、作風給人民有距離感、不接地氣，大家才會離國民黨越來越遠。

翟翾直言，國民黨還是用國民黨的方式做事情，難怪通通不合大家胃口。民眾已經給國民黨負評了，國民黨還是按照自己原有方式做事。

翟翾認為，要救侯友宜選情，整個國民黨決策要給人耳目一新、大破大立的感覺，要做年輕化的政黨。她舉例，韓國瑜為何可以掀起「韓流」，因為「很不國民黨」，很有自己的風格、接地氣，已經不是原始的國民黨。