周姓老翁淚崩感謝任姓員警熱心協助。（圖 / 警方提供）

北市一名周姓老翁近日為了尋找過世妻子平時騎乘的機車，於是前往內湖分局文德派出所，懇請警方協助處理。員警受理後，隨即調閱監視器開始搜尋，最後在老翁住家附近一條巷道內的機車格位，成功尋獲過世妻子騎乘愛車。對於警方熱心協助之善舉，周姓老翁頻頻道謝，並稱「這是最棒的結果」。

周姓老翁當時前往派出所報案時向員警表示，太太於6月中旬騎機車外出，返家時將車輛停放住所附近後再無使用，而某天妻子突然生病所以一直留院開刀治療，近日不幸病逝。員警耐心傾聽老翁敘述機車遺失的前後過程，隨即調閱路口監視器，發現已故周老太太確實於上述時間騎乘該車。

根據員警調查，他初步判斷老翁住家附近機車停車格較少，因此老翁妻子當時極有可能將機車停放在較遠的巷弄。果不其然，該名員警調閱監視器影像時，隨即斷點現場附近，並逐一擴大尋找，最後終於在內湖區瑞光路巷弄，成功尋獲周姓老翁妻子的愛車。

老翁接獲消息，現場確認該車即為亡妻遺留愛車時，當場哽咽，淚眼婆娑地向警方表示感謝。該車雖然款式老舊，但卻是周姓老翁亡妻生前的代步交通工具，對其而言具有深厚意義，只見老翁當時不斷感謝警方努力與辛勞，並相當肯定警方的高效率、為民服務的熱誠。

內湖分局呼籲，許多民眾停車時，經常因為沒有留意停車地點，導致找不到停放車輛；建議民眾停車時可找一個醒目之標，或利用周遭建築物之特徵，配合手機照相功能拍照存檔，以避免事後苦尋不著車輛的困擾。