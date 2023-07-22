彰化縣長王惠美曾練過桌球，打球時腳步扎實。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

黑矸仔裝醬油！正新瑪吉斯合庫金控盃全國桌球錦標賽今天在彰化縣員林市登場，彰化縣長王惠美受邀開球後與台灣桌球教父莊智淵受進行友誼賽，大秀推、擋、抽、拉等桌球技術，展現令人驚豔的球技。

由中華民國桌球協會、正新橡膠公司、合庫金控主辦的正新瑪吉斯合庫金控盃全國桌球錦標賽，7／22至7／23在員林市崇實高工及員林國小熱鬧開打。今天上午舉行開球典禮，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄及愛好桌球運動的縣議員張錦昆等人與會。

這項賽事因疫情停辦2年後，今年是第10屆，賽會盛況空前，從社會團體混合公開組到國小組共分7組、114隊，參賽人數高達900人。

賽事在開球儀式後，除由桌球國手莊智淵與黃彥誠進行表演賽，莊智淵還加碼與彰化縣長王惠美來了場友誼賽。

王惠美換上球鞋，接過拍子後，隨即與莊智淵展開對拉，過程中展現出扎實的腳步及純熟的推擋技巧，讓莊智淵一度將球打飛，王惠美還打出一記滾網而過的幸運球，精湛的球技讓圍觀民眾看得拍手叫好。

彰縣府表示，縣長王惠美是在擔任縣議員開始練習桌球，當時議會桌球風氣興盛，有縣議員張錦昆等桌球高手，大家練球練得很起勁，但擔任縣長後打球的機會少了很多，這次和台灣桌球教父莊智淵友誼賽看得出當年的身手還在。