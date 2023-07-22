力行產業道路16.8公里處等路段，因午後大雨嚴重崩塌裸露，縣府即日起至8月18日進行邊坡整治。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉投89線（力行產業道路）因午後大雨多處崩塌，縣府即日起每日上午8時至下午5時封路管制修繕。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

連日午後豪大雨，南投縣仁愛鄉投89線（力行產業道路）邊坡土石遭雨沖刷而下，縣府18日起上午8時至下午5時封路管制，進行工期約1個月的邊坡整治，卻有人趕在管制時間前通過，載運農產品小貨車硬闖泥濘道路，卻陷入泥漿中動彈不得「刁車」，所幸後方機具即時救援脫困。

仁愛分局指出，力行產業道路16.8公里處因爲近日午後大雨，造成上邊坡嚴重崩塌裸露，影響行車安全，因此縣府本月18日起至8月18日進行邊坡整治，施工1個月期間，每天上午8時至12時、下午1時至5時道路封閉，禁止人車通行，不少鄉親趕在管制時間前通過，最近已經發生2件人車受困事件，呼籲用路人行前三思。

仁愛分局說，中央氣象局預報杜蘇芮颱風侵台機率增加，預估下周起將受到颱風影響，恐發布陸上颱風警報，風雨在所難免，呼籲民眾颱風期間避免前往山區，尤其是像力行產業道路的災害維修路段，以免發生意外。