天使輪沉沒導致600只貨櫃漂流海面，海巡署南部分署第三無人機區隊21日迄今共計出動5架次實施目標海域偵巡，每架次航程50分鐘、距岸約5.5浬；飛行最大距離可達16浬。海保署說，至今尚無發現燃油洩漏的情形。

另外，中部分署2架UAV（無人機）預計下午3時前抵達鳳鼻頭起降場與南部分署共勤；艦隊分署台南艦也出動2架UAV，預計下午4時抵監控海域，投入支援任務，將持續掌握海面狀況，維護船舶航行安全。

海保署表示，天使輪案發之時，港公司7月20 日舉行應變會議，會中各單位共同研商應變策略與方式，海保署等機關於會中提出，高雄港內有充分的燃油抽除、貨櫃吊掛與船舶維修量能，可降低造成鄰近旗津等環境敏感區衝擊的風險，經各方討論後隨即達成將貨輪拖至高雄港的共識，團隊並合力迅速調派拖救防汙量能。

海保署補充說明，案發啟動緊急應變迄今，已提供攔油索320米及除汙資材2貨櫃，執行油汙擴散模擬7次，出動無人機4次及雷達車2天監控汙染以及水質監測，監控結果尚無燃油洩漏情事。