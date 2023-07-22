苗栗警分局針對改裝車輛產生巨大噪音，夜間嚴重影響居民安寧情事，21日晚間會同環保局、苗栗監理站，在苗栗市內多個重要交通要道路口執行噪音及改造車輛稽查，警方半年來已經通報環保局疑似改裝致噪音車152件，與環保局聯合稽查攔查告發16件，期望有效降低噪音車危害。

為防制汽機車事故，苗栗警分局擬從強化教育宣導、落實監理工作、推動汽機車安全工程設施、專案執法取締等4大面向著手，全面提升汽機車行車安全。並不定期會同環保局、監理機關，於夜間時段在轄內各重要路段執行噪音、改裝車輛稽查。

暑假到來，年輕朋友們無不摩拳擦掌，把握假期到處遊玩，但有部分青少年們選擇深夜時段，騎改裝車遊蕩，衍生治安、交通及擾民清夢等問題。苗栗警分局統計今年度已取締無照駕駛876件、闖紅燈857件、擅自增、減、變更原有規格設備33件、通報環保局疑似改裝致噪音車152件，與環保局聯合稽查攔查告發16件。

苗栗警分局呼籲，若查獲未成年無照駕駛，將依法告發且必要時將移置保管車輛；若車輛所有人允許未成年無照駕駛的行為，吊扣汽車牌照並處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，也希望家長們，多關懷青少年動態與安全，以防範憾事發生，共同維護道路安全、順暢及寧靜。