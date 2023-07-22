面對中油台中接收站儀器故障 蔡壁如這樣說

台灣中油台中天然氣接收站21日晚上8點10分左右傳出廠區內安全儀控系統（SIS）故障，造成天然氣生產線作業因而暫時中斷。民眾黨台中市立委第一選區參選人蔡壁如22日表示，台灣先天性就是缺電的國家，接下來面臨2050年淨零碳排問題，能源政策是下屆總統很重要的議題。

「中台灣天然氣斷氣容易造成缺電問題，這是整個台灣要去思考的能源政策。」，蔡壁如表示，台灣先天性就是電力資源匱乏、缺電的國家，接下來面臨2050年淨零碳排的問題，能源政策將是下一屆總統很重要的議題。

她說，節電儲能與智慧電網的管理部分，很少人從科學面向進行系統性的探討，這是管理的問題；為了台灣經濟的發展，足夠的工業用電一直是台灣經濟成長的議題關鍵，基本上用電問題將突顯整個國家的能源政策。

蔡壁如與團隊22日到梧棲朝元宮參拜，祈求團隊平安、事事順心。沿途不少海線居民認出蔡壁如，除熱情打招呼，也向她提出對地方建設的建議。她說，最近在地方拜訪的過程，更多海線居民認識她，她也結交更多海線朋友，這次來到梧棲除了到宮廟參拜外，也來到海線最新的旅遊景點「梧棲出張所」打卡，期盼讓更多人看見海線的魅力。