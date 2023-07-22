4歲男童調皮獨自闖蕩街頭，經熱心民眾通報，警方將他帶回派出所照顧，並協助找到母親。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

4歲男童調皮獨自闖蕩街頭，經熱心民眾通報，警方將他帶回派出所照顧，並協助找到母親。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市南區南門路日前出現名包尿布男童逛大街，他獨自在路上閒晃嚇壞路人，熱心民眾向通報警方求助。第三警分局今天表示，警方到場發現，男童雖不怕生但卻不肯開口說話，員警先將他帶回派出所照顧，經男童母親發現，心急如焚報警協尋，經警協助結束尿布男童的冒險之旅。

台中市第三警分局正義派出所18日中午接獲熱心民眾報案指出，南門路發現有1名迷失幼童，1名穿著尿布的男童獨自閒晃逛大街，但趨前關心卻不發一語，只好向警方求助。

員警抵達現場發現男童雖不怕生，卻不肯開口說話，因擔心中午酷熱恐中暑，先將男童帶回派出所照顧，男童在派出所天真地吃著餅乾、糖果，高興地看電視。

警方調查，男童的母親42歲陳女，當天在廚房洗碗，豈料，4歲還包著尿布的調皮兒子，竟趁機自行打開層層門鎖，偷溜出去閒晃，許女發覺兒子走失，焦急外出尋人，並打電話報案。

警方獲報聯繫許女，前來派出所領回兒子，許女感謝熱心民眾及員警幫忙，讓獨自出門闖蕩的兒子平安回家。