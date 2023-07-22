蒲禾菲在片中飾演舞蹈教師。（高雄電影節提供）

張詩盈在片中飾演凡事求全、保守內斂的單親媽媽。（高雄電影節提供）

公共電視與高雄市電影館今年再度攜手合作系列主題「後難題短片輯 The Post-90s Generation」，瞄準90世代的生存難題，邀集林劭慈、丁啟文、吳季恩3位新銳導演，推出3部全新創作短片，並於今年高雄電影節世界首映。

《如果時間在此刻停下》由蒲禾菲、張詩盈中青二代女演員詮釋傳統家族中女性的成長與無奈。蒲禾菲曾在高爾宣〈Without You〉的MV擔任女主角，擁有混血臉孔，可甜美亦可高冷的形象瞬間爆紅。此次在片中挑大樑，擁有深厚芭蕾舞底子的她在詮釋舞蹈教師角色時多有感觸，也分享自己能體會角色獨立堅強、對自己和他人嚴厲，有時卻對生活無所適從的矛盾之感。他也認為此次演出放大了她在保護色下隱性情緒的表現，彷彿戲裡戲外都更貼近角色。

導演林劭慈分享，創作靈感源於自己去年參加的一場葬禮，當時與兒時的遠親阿姨重逢，才發現家族裡上一輩女性無怨無悔為家庭奉獻，之間參雜著無奈和偉大讓她感慨，反觀自己身為一個90後，雖然相比之下比較自由，生活中卻時常有一種格格不入、不知該順從還是要反抗的困境，加上近幾年對生死有更多新的體悟，所以想藉由一場告別式出發，描繪2個不同世代女性在葬禮中的角色和心境，帶出電影魔幻寫實的時刻，每個角色在最後也都意外獲得自由。

以《我的靈魂是愛做的》榮獲金馬獎最佳女配角獎的張詩盈，飾演凡事求全、保守內斂的單親媽媽，默默承受、支持著已經離異的家庭，盡心而不求回報。張詩盈分享此次演出以家庭為題材，細膩刻畫著中青2代女性生活的故事很吸引她，拍攝期間自己印象最深刻的則是在山林溪中裸背游泳的片段，雖然戲前對於裸戲有些緊張，但下水後彷彿能感受到角色阿雲終於解放的自在，於是便放心把自己交給大自然。

曾演出《人面魚紅衣小女孩外傳》小虎爺一角的童星陳少卉亦是亮點。和導演林劭慈曾有合作經驗，讓陳少卉詮釋叛逆期男孩胖迪時更沒有包袱。他分享看完劇本很驚訝，覺得自己和胖迪根本一模一樣，林劭慈也說其實劇本就是想著陳少卉寫出來的，他演技自然靈活又純真可愛，好像隨時來一段獨角戲也沒問題。而本次於鄉間拍戲，在農舍和小動物玩、與戲中堂姊蒲禾菲鄉間嬉戲的美好經歷，也成為她拍攝期間難忘的時刻。

去年以恐怖片《咒》獲得台北電影獎最佳男配角獎的高英軒，本次出演家族中事業有成的小兒子，更和大學好友邱逸峰及張詩盈同台，3人在拍片現場宛如同學會聊個不停，對戲的情緒丟接也非常流暢，而本片集結許多生活日常片段，因此他特別喜歡演員之間的真實互動和情緒張力。

《如果時間在此刻停下》以精湛的短片敘事，帶領觀眾一同體會不同世代女性在社會與家庭中掙扎的難題，告別後如何再次出發，也成為每個世代心中不斷迴盪的課題。將於今年高雄電影節首映。