國民黨總統參選人侯友宜近期喊出「是平凡人」、「盼成平凡總統」等言論，引發外界議論。資深媒體人謝寒冰認為，侯是希望大家不要期望他像其他政治人物一樣辯才無礙。謝寒冰也透露，許多國民黨小雞們很悶，認為侯忘記他們的存在，謝呼籲侯辦應盡快把這部分補回來，若侯自認平凡人，應製造無數分身跑基層，而這些小雞能代表侯在地方打拚。

謝寒冰今（22）日在政論節目《週末大爆卦》中提到，侯友宜喊出自己是平凡人，是想告訴大家，因為他是平凡人，所以不會講話，希望大家不要期望他像政治人物一樣辯才無礙，能想到什麼講什麼。然而，謝寒冰認為，侯友宜講話沒有高低起伏，應該在講重點時語調高亢、肢體語言大點，只要簡單扼要說出即可。謝寒冰重申，若是造勢活動就讓其他會說話的人講久一點，而侯只要出來說重點，不僅鏗鏘有力也不容易被抓到語病。

謝寒冰也透露，他近期聽到小雞們有點悶，認為侯友宜忘記他們存在，沒有結合力量造勢，也沒有花很多心思放在這些事情上。謝寒冰呼籲侯辦要盡快將這塊補回來，畢竟侯友宜若認為平凡人，應該製造無數分身，而小雞就能代表侯在地方打拚。謝寒冰進一步解釋，侯友宜要讓民眾覺得到哪都有其身影，因此不僅要結合立委參選人，連議員也要結合，讓他們在地方奔走，才能將勢力壯大。

謝寒冰直言，以陸戰而言，國民黨是國內所有政黨中最強的，侯友宜必須善於發揮該優勢，至於空戰部分，包括台北市議員徐巧芯等人也要好好運用，此舉不僅能幫自己，也能幫助要選立委的小雞們。

至於明日的全代會，謝寒冰認為，只要不要亂，慢慢氣勢會顯現出來，國民黨要展現團結氣勢，侯友宜民調將往上升。