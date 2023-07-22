今在梅山鄉圳南村舉行清潔大作戰，嘉義縣長翁章梁、梅山鄉長林俊謀、圳南村長江瑞淵號召共150位鄉親一同挽袖大拚掃。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今在梅山鄉圳南村舉行清潔大作戰，嘉義縣長翁章梁、梅山鄉長林俊謀、圳南村長江瑞淵號召共150位鄉親一同挽袖大拚掃。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

清理村落道路6公里，清出近10公噸垃圾及大型家具廢棄物，其中還包括經年累月堆出的垃圾瀑布。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今年推動「村里清潔大作戰」，由18鄉鎮市公所協助村里清潔環境，針對髒亂處提出改善策略，各鄉鎮每月針對至少1個村里進行全面打掃。截至今日已與131個村里合作，動員134隊環保志工，參與人數達4761人，清除全縣髒亂點225處，總清出約154公噸垃圾，預計年底前會完成全縣216個村里清掃，2年內完成357個村里全面大清掃。

今在梅山鄉圳南村舉行清潔大作戰，嘉義縣長翁章梁、梅山鄉長林俊謀、圳南村長江瑞淵號召共150位鄉親一同挽袖大拚掃，清理村落道路6公里，清出近10公噸垃圾及大型家具廢棄物，其中還包括經年累月堆出的垃圾瀑布。

環保局表示，梅山鄉圳南村因位處山區，一星期只收運垃圾2天，導致垃圾暫存點常有垃圾溢出，加上部份村民常將品質不佳的農產品、廚餘或大型廢棄家具丟棄路邊，長久累積成垃圾熱點，俗稱垃圾瀑布，今清掃過程主要針對積水容器、農業廢棄物及垃圾瀑布加強清理，環保局也派出回收車支援大型廢棄家具運輸，經一上午的努力，讓打掃後的村內樣貌煥然一新。

翁章梁說，最近山區多雨容易產生積水，加上登革熱疫情日趨嚴重，今天將清除積水列為第一優先，不讓蚊蟲有機會孳生，希望鄉親日後也要繼續維持整潔，讓外地遊客來到梅山可以看見乾淨的街景，還可以到圳南村購買這裡最出名的「黑糖芭比」蓮霧。