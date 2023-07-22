桃園市消防局第一大隊八德消防分隊日前在八德區大訊科技公司辦理災害防救演習，模擬3種複合型災害，從工廠火警、車禍救助到大量傷患演練，並配合八德區公所設立區應變中心，確保各式災害發生時能與市府其他相關單位進行聯絡和協調工作。

大訊公司是伺服器機箱殼設計製造領頭羊，也藉災害防救演練展現對消防安全及員工防火防災教育高度重視；演練假定場內倉儲區忽然起火及冒出大量濃煙且有員工受困，現場員工發現火災後立即啟動自衛消防編組並撥打119，使用滅火器及室內消防栓進行滅火，但現場燃燒大量紙箱及木材導致火勢過於猛烈無法撲滅，同時間疏散全部員工；演練期間，員工們展現在火災發生時的應對能力，有效地保護自己和其他人的生命財產安全，讓火災發生時的損失大幅降低。

此次火災搶救全場焦點是「消防機器人」，由於火災現場瞬息萬變，對消防人員救災安全帶來相當大的威脅，高效能的消防機器人能代替消防員上陣，出水量每分鐘1500至3800公升，且壓力達10BAR，並可遙控切換直線或水霧環繞360度無死角出水模式，所搭載熱顯像儀及攝影鏡頭可即時回傳現場影像，強大的救災能力堪稱消防最佳隊友。

另外演習現場為車禍救助結合大量傷病患演練，假定現場發生一起連環車禍，有兩名駕駛受困，多名傷者待救；消防員抵達後，立即使用專業的救援工具及破壞器材進行車禍救助，協助受困者安全獲救並交由救護車送醫，在指揮官發現現場有多名傷患後，立即啟動大量傷病患機制，建立檢傷、急救及後送區並進行初級檢傷分類，將有限的救護資源做最有效且合理的分配，後送全部傷患後，演習也順利落幕。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，在科技日新月異下，消防局使用科學的方式救災，除了熱顯像儀、空拍機，還有使用消防機器人，導入智慧科技可保護消防人員安全及提升救災效率，透過不斷創新及技術應用，讓災害發生時能更迅速且有效的應對，藉由本次災防演練與區公所及相關單位建立災害應變橫向聯繫模式，發揮應變資源整合的最大效益。