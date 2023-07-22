中國常駐聯合國代表團網站美東時間21日消息，大陸聯大副代表耿爽在安理會審議烏克蘭人道問題時發言指出，中方希望早日恢復俄羅斯與烏克蘭糧食與化肥的出口。

耿爽稱，黑海糧食外運協議以及關於俄羅斯糧食化肥出口的諒解備忘錄，對於保障全球糧食供應、穩定全球糧食市場具有重要意義，應得到均衡、全面、有效執行，並解決好有關方面的合理關切。俄羅斯近日多次表示，如果能夠在消除俄糧食化肥出口障礙方面取得切實進展，俄方願考慮恢復黑海糧食外運協議。古特瑞斯祕書長亦表示將繼續為烏克蘭和俄羅斯的糧食化肥進入國際市場進行努力。

耿爽強調，中方希望有關各方從維護國際糧食安全大局出發，特別是從緩解開發中國家糧食危機出發，與聯合國有關機構共同努力，加緊對話協商，堅持相向而行，爭取平衡解決各方合理關切，早日恢復俄羅斯與烏克蘭糧食與化肥的出口。

耿爽表示，一段時間以來，烏克蘭地面形勢持續升級，擴大化趨勢愈發明顯，多處重要民用基礎設施遇襲。中方呼籲當事方保持冷靜克制，嚴格遵循國際人道法，嚴格遵守必要、區分和對稱原則，避免襲擊平民和民用基礎設施，全力遏制衝突擴大化趨勢，防止引發更大規模的人道危機。

耿爽呼籲，，解決烏克蘭危機引發的有關問題的根本之道在於實現烏克蘭問題的政治解決。中方再次呼籲衝突當事方盡快重啟和談，呼籲國際社會為此創造良好條件。在烏克蘭問題上，中方一貫主張各國主權、領土完整都應得到維護，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各方合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方將繼續站在和平一邊，站在對話一邊，同國際社會一道，為推動烏克蘭問題政治解決付出不懈努力。