前AV導演圤智雨，近來頻頻爆料各圈子的暗黑面，例如show girl包養文化、網美出國陪睡、正妹藉高爾夫賣淫等，如今更揭露超跑界的辣妹，有些會透過經紀人安排飯局，進而加入賣淫行列，而且所佔比例相當高，他也直接點出關鍵原因。

圤智雨指出有錢人的超跑車聚，除了一票金主之外，還會出現許多「穿著不合理」的辣妹，這些人會透過經紀人談妥飯局後，開始討論賣淫價碼，便前往約好的飯店進行性交易，事成之後，再把抽成款項匯給牽線的經紀人。至於為何不像電視劇中所演的有車伕接送?他表示倘若買家或旗下辣妹被抓，經紀人便可用只是接洽飯局，對於賣淫一事毫不知曉為由，規避可能犯下的法律責任。

圤智雨揭露有另一種經紀人，會讓旗下女模當聯繫窗口，去詢問有意願的女模加入賣淫行列，不過當窗口聯繫的女模，通常做事會較不俐落，他指出曾有認識的人，直接用Line詢問對方能否幫忙「仙人跳」，對話截圖因此被外流，搞到人盡皆知的局面，最後還賣關子：「大家猜是誰」。

綜合以上案例，圤智雨強調在超跑圈中，「可以X的妹子」比例佔相當高，主要關鍵在於該圈的女生最容易受到「金錢的誘惑」，但也不忘再三強調：「不包含所有超跑圈的女模，請不要對號入座」。