高雄市前市長韓國瑜近日表態，將會參加明（23）日的國民黨全代會，引發各界熱議。不少媒體名嘴也關注，此舉是否有助國民黨2024總統參選人侯友宜爭取韓國瑜粉絲的支持。一份最新網路投票對此發起調查，結果相當出人意料。

Youtube民調《中時新聞網》22日發起網路民調，截至下午2點30分，總計有超過24000人參與，針對「韓國瑜點頭參加全代會，你覺得韓粉會回歸挺侯嗎？」題目。有22%的網友認為「會，因韓總信號已響」、表態「不會，韓粉自有定見」的參與者則高達60%、稱「有條件，侯要真心道歉才挺」的民眾則有11%、最後6%為「不知道，韓粉捉摸不定」。

對於侯友宜能否在全代會後爭取到韓粉的支持，網友紛紛留言表示，「政治是圓的，韓市長無論往後參與政治與否，既然多年支持肯定其人格且已表態，個人會贊同」、「大家可以放下了，共同攜手合作，向前邁進」、「韓市長支持誰我就支持誰，下架民進黨賴功德」、「跟著禿子走，讚！」、「如韓粉不歸隊，哪叫韓粉，主要，要下架民進黨，唉」。

不過持負面意見的人也不少，「當初挺的是韓，又不是國民黨」、「別想綁架韓國瑜，韓粉就會歸隊，韓粉並不是國民黨的忠貞黨員」、「韓粉草根性很濃，不容易撼動」、「看國民黨團隊成員如何運行」、「自己努力，韓粉不是商品，需要就來」、「韓國瑜很可憐」、「我挺的是韓總」、「韓總是有智慧的政治奇才，參加全代會不代表全力挺侯，至少不重複2020侯那樣而落人口舌」、「挺韓總是因為韓總為人民想，為人民做事。其它國民黨就不要多想了。」