熱火後衛「阿舍哥」鄧肯羅賓生22日在台北車站中庭廣場展現三分球美技，讓現場上百位球迷驚呼連連，更在三分球大賽輕鬆以10分擊敗同拿8分的高國豪(攻城獅)與簡廷兆(富邦勇士)，「自從來到台灣，我就感受到滿滿的溫暖與熱情，現在還能穿上球衣感覺更棒。」

賽前就先跟兩名台灣新生代好手嗆聲自己準備好擊敗任何對手的鄧肯羅賓生，在每點出手3球的三分球大賽，5個點幾乎都有進球，其中左側45度角的點，更是3球全進，他賽後仍客氣表示，「當我看到台灣球員投進那麼多球，內心確實有怕了一下。」

鄧肯羅賓生隨後現場選出10名觀眾進行罰球比賽，前3名罰進觀眾更可參加投進就拿10萬元微風禮券的中場投籃比賽，可惜3人都沒投進，鄧肯羅賓生仍然一一跟觀眾合照留念，且送他的親筆簽名球，接著他也在現場煮起阿舍乾麵，還請出女友品嘗。

「很開心能跟NBA等級球員進行投籃競賽，從他的投籃動作，包含手腕位置與身體律動，都讓我學到不少，」簡廷兆說，「可惜我沒怎麼跟鄧肯羅賓生講到話，他只問了我幾歲，我回答他25歲，然後就是一陣尷尬，還是國豪跟他聊得比較多吧。」