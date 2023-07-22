深耕南台灣多年的馬光中醫22日又迎來高雄第一間婦幼專屬中醫，為現代的婦女幼兒打造最專屬的中醫體驗。博愛馬光中醫診所特別聘請國寶級送子醫師黃蘭媖為顧問，並集結旗下擁有婦幼醫科專業的醫師群，以全預約制打造出專屬的診療體驗，一同解決婦幼的疑難雜症。

博愛馬光中醫結合旗下院所裡擁有婦幼專長的中醫師，不論是經期不順、備孕調理、產後護理或更年期症候群，都有最專業的醫師群為患者服務。同時也熟知現代人以工作為重，許多夫妻要備孕時已超過黃金期，因此院所特地聘請國寶級送子醫師黃蘭媖中醫師為顧問，藉由黃中醫師的加入，一同為病患尋求最有效及最安全的治療方式。

除了擁有最專業的醫師群之外，診所內部擁有百坪寬敞的明亮空間，營造沉浸在森林的寧靜祥和，甚至還有台森林小火車，就是要打造出都市裡的森林感，讓所有來看診的病患，能夠看診舒心、更安心。首創全預約制的看診模式，患者只要事先預約，並於預約前10分鐘報到，即可省去候診時間，將自身時間做最彈性的安排，達到最有效的利用。