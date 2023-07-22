台中市重視全民運動發展，運動局積極辦理活動，鼓勵市民參與戶外享受運動，22日在豐原葫蘆墩公園舉辦SUP立式划槳，吸引許多市民攜家帶眷踴躍參加。活動現場也邀請立式划槳的專業教練示範，在體驗前則進行水域防溺教育宣導，讓出席民眾擁有正確安全的知識，也能享受台中的運動生活。

運動局長李昱叡指出，市長盧秀燕積極推展運動，強調兼顧親子家庭的運動需求，因此率全國之先，首創「國民暨兒童運動中心」。運動局也積極辦理全民運動，連年舉辦獨木舟與龍舟體驗活動，在葫蘆墩設置浮動碼頭，充實設備營造優質水域環境，兼具運動與休憩的功能，也積極推動運動i台灣2.0計畫，期盼提升運動人口，帶動城市運動風氣。

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍表示，水岸花都SUP音樂漫划行活動相當豐富，相當適合親子共同參與，是近年豐原區重要的水域活動，在運動的同時，也可享受台中美景。

運動局表示，SUP立式划槳是國內的新興運動之一，活動現場邀請立式划槳的專業教練示範，在體驗前則進行水域防溺教育宣導，包括救生衣穿著、防溺呼救及操作槳板等，讓參加民眾擁有正確安全的知識。

今日活動出席貴賓踴躍，包括中市府運動局長李昱叡、台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長暨市議員陳清龍、市議員邱愛珊、中華民國輕艇協會副理事長林婉如、豐原區長洪峰明、民生里長吳俊德、義消第一大隊大隊長陳豐榮、副大隊長黃東泰等也到場參與。