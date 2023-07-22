台灣左投陳偉殷持續做開刀後復健訓練，22日他在IG分享最近狀況，並感謝所有人給予他的溫暖支持，陳偉殷自己也相當期待重返球場。

陳偉殷成名於中日龍隊，效力球隊8個賽季，曾在2009年奪下央聯防禦率王，隨後和大聯盟金鶯隊簽約，4年當中有3季取得雙位數勝投，不過2016年轉戰馬林魚後，表現不如以往活躍，2020年返回日本球界加盟羅德，出賽4場防禦率僅2.42，該季末轉投阪神虎隊。

去年賽季陳偉殷苦無一軍登場機會，6月底遭到阪神虎解除合約，隨後動刀治療肩膀並返美進行復健。近一年陳偉殷經常在社群媒體上傳和兒子傳接球的溫馨片段，盡情享受家庭時光，21日是陳偉殷的38歲生日，他今天也透過IG分享近期狀況，並感謝粉絲的生日祝福。

陳偉殷IG全文如下：

我知道許多人都關心我的近況，所以我想和大家分享一下我的日常生活。每週我都會去牛棚訓練，進行復健兩次、傳接球訓練四次，每週還會接受一次按摩和整骨治療，以及兩次紅外線桑拿。除此之外，我還忙著接送小孩去夏令營，陪伴他們練球，還有遛狗的樂趣

開刀到現在也已經快一年了，我非常感謝我的家人、朋友和球迷們給予我的溫暖支持。我仍在努力回到球場！